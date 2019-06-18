Во 2 сезоне 11 серии сериала «Приятные хлопоты» Келли просит помощи у старого друга, когда Малика попадает в беду. Марианна исправляет дела на работе. Давия и Гаэль снимают клип, у Алисы проблемы на личном фронте.
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