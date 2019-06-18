Во 2 сезоне 6 серии сериала «Приятные хлопоты» у ребят из Котери приятное задание от Малики — преподносить подарки на день рождения в виде перформансов. Это приводит к творческому вечеру, музыкальным поздравлениям и душевным излияниям.
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