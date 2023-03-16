В 5 сезоне сериала «Приятные хлопоты» продолжаются приключения двух приемных сестер из большой нетрадиционной семьи, отправившихся покорять Лос-Анджелес. В кампусе, как всегда, не обходится без происшествий. На этот раз Мариане предстоит принять важное решение насчет своих отношений с Эваном. Она хочет посоветоваться об этом с мамами. Келли, в свою очередь, наоборот, отгораживается от семьи, скрывая какую-то неприятную тайну даже от своей сестры. Деннис и Дэвид заняты карьерой, из-за чего страдают их отношения. Элис, Малика и Гаэль посещают квир-бар, чтобы немного расслабиться, но случайно оказываются в центре событий.