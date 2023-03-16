Оповещения от Киноафиши
Приятные хлопоты 2019 - 2024, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Приятные хлопоты
Good Trouble 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 16 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Приятные хлопоты»

В 5 сезоне сериала «Приятные хлопоты» продолжаются приключения двух приемных сестер из большой нетрадиционной семьи, отправившихся покорять Лос-Анджелес. В кампусе, как всегда, не обходится без происшествий. На этот раз Мариане предстоит принять важное решение насчет своих отношений с Эваном. Она хочет посоветоваться об этом с мамами. Келли, в свою очередь, наоборот, отгораживается от семьи, скрывая какую-то неприятную тайну даже от своей сестры. Деннис и Дэвид заняты карьерой, из-за чего страдают их отношения. Элис, Малика и Гаэль посещают квир-бар, чтобы немного расслабиться, но случайно оказываются в центре событий. 

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 20 голосов
7.5 IMDb

Список серий сериала Приятные хлопоты

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Выстрел в темноте Shot in the Dark
Сезон 5 Серия 1
16 марта 2023
Это была не твоя вина, а моя It Was Not Your Fault But Mine
Сезон 5 Серия 2
23 марта 2023
О проклятом времени About Damn Time
Сезон 5 Серия 3
30 марта 2023
Под давлением Under Pressure
Сезон 5 Серия 4
6 апреля 2023
Я предчувствую I Gotta Feeling
Сезон 5 Серия 5
13 апреля 2023
Однажды обманувший Once a Cheater
Сезон 5 Серия 6
20 апреля 2023
Турция для меня, Турция для тебя Turkey for Me, Turkey for You
Сезон 5 Серия 7
27 апреля 2023
Я возьму на себя всю вину I'll Take All the Blame
Сезон 5 Серия 8
4 мая 2023
Скажи мне маленькую сладкую ложь Tell Me Sweet Little Lies
Сезон 5 Серия 9
11 мая 2023
Ночь открытия Opening Night
Сезон 5 Серия 10
18 мая 2023
Я - части куклы I Am Doll Parts
Сезон 5 Серия 11
2 января 2024
С небольшой помощью моих друзей With a Little Help From My Friends
Сезон 5 Серия 12
9 января 2024
Быть в моменте Hanging by a Moment
Сезон 5 Серия 13
16 января 2024
Партия одного Party of One
Сезон 5 Серия 14
23 января 2024
Это моя вечеринка, я могу умереть, если захочу It's My Party, I Can Die if I Want To
Сезон 5 Серия 15
30 января 2024
Так или иначе One Way or Another
Сезон 5 Серия 16
6 февраля 2024
Ты не всегда можешь получить то, что хочешь You Can't Always Get What You Want
Сезон 5 Серия 17
13 февраля 2024
Все эти обязательства All These Engagements
Сезон 5 Серия 18
20 февраля 2024
Теперь все это возвращается ко мне It's All Coming Back to Me Now
Сезон 5 Серия 19
27 февраля 2024
Что теперь? What Now?
Сезон 5 Серия 20
5 марта 2024
