Во 2 сезоне 17 серии сериала «Приятные хлопоты» попытки Джейми защитить Келли наводят на мысль: а хочет ли этого она сама? Марианна выясняет, кто написал сексистский документ на работе. К Алисе приходит успех. Малика воссоединяется с семьей.
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