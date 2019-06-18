Во 2 сезоне 2 серии сериала «Приятные хлопоты» отношения Марианны мешают работе. Келли стоит перед выбором, который может лишить ее и работы, и личной жизни. Малика сомневается в своем активизме. Давия играет мужчинами.
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