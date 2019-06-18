Во 2 сезоне 10 серии сериала «Приятные хлопоты» Фостерсы и Хантеры устраивают благотворительное рождественское мероприятие. Стеф помогает Марианне. Гаэль и Джазмин принимают болезненное для семьи решение. Джейми задает важный вопрос Келли.
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