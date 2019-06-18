Во 2 сезоне 9 серии сериала «Приятные хлопоты» клан Фостерс приезжает на Рождество в Котери. Келли пытается рассказать мамам об увольнении с работы. Марианна участвует в фестивале для обездоленных. Дэвия предается воспоминаниям с Деннисом.
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