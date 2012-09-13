Меню
Киноафиша Сериалы Хор Сезоны Сезон 4 Серия 7

Хор 2009 - 2015 7 серия 4 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Хор»
Новая Рэйчел
Сезон 4 / Серия 1 13 сентября 2012
Бритни 2.0
Сезон 4 / Серия 2 20 сентября 2012
Преображение
Сезон 4 / Серия 3 27 сентября 2012
Разрыв
Сезон 4 / Серия 4 4 октября 2012
Роль, для которой ты был рождён
Сезон 4 / Серия 5 8 ноября 2012
Глиолин
Сезон 4 / Серия 6 15 ноября 2012
Динамические дуэты
Сезон 4 / Серия 7 22 ноября 2012
День благодарения
Сезон 4 / Серия 8 29 ноября 2012
Лебединая песня
Сезон 4 / Серия 9 6 декабря 2012
Реальный хор
Сезон 4 / Серия 10 13 декабря 2012
Сэди Хоукинс
Сезон 4 / Серия 11 24 января 2013
Обнажённые
Сезон 4 / Серия 12 31 января 2013
Дива
Сезон 4 / Серия 13 7 февраля 2013
Да
Сезон 4 / Серия 14 14 февраля 2013
Девочки (и мальчики) в кино
Сезон 4 / Серия 15 7 марта 2013
Вражда
Сезон 4 / Серия 16 14 марта 2013
Тайные слабости
Сезон 4 / Серия 17 21 марта 2013
Под звёздным огнём
Сезон 4 / Серия 18 11 апреля 2013
Сладкие мечты
Сезон 4 / Серия 19 18 апреля 2013
Когда погаснет свет
Сезон 4 / Серия 20 25 апреля 2013
Удивительный Уандер
Сезон 4 / Серия 21 2 мая 2013
Всё или ничего
Сезон 4 / Серия 22 9 мая 2013
О чем серия

В 4 сезоне 7 серии сериала «Хор» участники хорового кружка оказываются в центре большого любовного треугольника. Тем временем у Блейна возникает неприятная стычка с лидером «Соловьев». Смогут ли эти двое разобраться в своих внутренних противоречиях?

