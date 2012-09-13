В 4 сезоне 17 серии сериала «Хор» участники школьного музыкального клуба исполняют песни, которых ужасно стесняются. Все эти композиции они могли лишь слушать лишь тайно, закрывшись в собственных комнатах. Но теперь они должны спеть их на сцене...
