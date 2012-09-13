В 4 сезоне 19 серии сериала «Хор» участники школьного музыкального клуба готовятся к региональным соревнованиям, тема которых – «Мечты и желания». Рэйчел отправляется на прослушивание для бродвейского перезапуска «Смешной девчонки».
