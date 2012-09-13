В 4 сезоне 2 серии сериала «Хор» одна из участниц школьного хорового кружка решает попробовать себя в новом музыкальном жанре. По ходу развития событий Рэйчел пытается найти новых друзей в абсолютно чужом для себя городе. Но получится ли у нее?
