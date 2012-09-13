В 4 сезоне 10 серии сериала «Хор» приближается конец года. Сэм и Бриттани решают начать жить полной жизнью, предвкушая грядущий апокалипсис. Тем временем у Курта намечается традиционное Рождество, которое он вряд ли когда-либо забудет.
Сюрприз от Кэмерона: уже в ноябре выйдет сразу два новых фильма, связанных с «Аватаром»
Не принцесса, а злой монстр-полубог: во 2 сезоне «Асоки» должна вернуться Портман – но в роли Падме вы ее не увидите
Юная журналистка и старая фрау: зачем Лиознова добавила в «17 мгновений весны» двух героинь, которых не было в книгах
Фанаты «Шрека» прозрели: на происхождение Чарминга все закрывали глаза — но теперь ясно, почему он называл себя принцем
Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом
«Где ты была, loca?»: фанаты выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» – у №1 752 голоса, и она не про «льва и овечку»
Этого режиссера Нолан обожает, а Тарантино терпеть не может — он снял триллеры, от которых все до сих пор в восторге
Осторожно: вызывает острое желание устроить марафон! 5 коротких хоррор-сериалов, которые не захочется выключать до самого конца
Вы тоже заметили эту спорную сцену в «Братстве кольца»? Элронд мог закончить войну раньше Фродо — в книге Толкина такого не было
Как звали Фею-крестную из «Шрэка»? Изначально она должна была появиться еще в первой части – и совсем в другом амплуа
«Интерстеллар» даже не попал: вот какие фильмы XXI века действительно заслужили место в топ-5 Sci-Fi
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail