В 1 сезоне 8 серии сериала «Девочки» Марни и Джесса сталкиваются с перспективным холостяком, который только-только приехал в город. Ханна еще ближе узнает Адама, девушка даже и подумать не могла, что мужчина откроется ей.
Related video
«Узнал, что такое измена»: Збруев увел женщину у сына Ширвиндта
Поцелуй от Вселенной: эти знаки Зодиака ждет успех и богатство уже скоро
Не получает пенсию и работает: откуда черпает силы 101-летний врач из США
Дочь советского Атоса известна на всю страну: увидите и все поймете
Не уступал в красоте Караченцову: этот актер был первым мужем Поргиной
Наконец-то белая полоса: в эти дни августа все знаки зодиака озолотятся
Какое отношение Сюткин имеет к избиению женщин: сейчас уже никто и не вспомнит
Тест: смогли бы вы выжить во вселенной "Ривердейла"?
Эту пикантную сцену с Куравлевым и панночкой вырезали из «Вия»: не для советских глаз
Дал приказ избавиться: Карл III годами ждал смерти Елизаветы II
Бедный ребенок: Шепелев держит сына от Фриске в черном теле
Нашел внебрачную дочь: в жизни Васильева из «Невского» большие перемены
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail