В 1 сезоне 10 серии сериала «Девочки» Джесса приглашает всех на загадочную вечеринку. Ханна неправильно трактует свои отношения с Адамом. Марни пытается раскрепоститься. Шошанна своей непохожестью привлекает внимание одного мужчины.
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