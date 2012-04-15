В 1 сезоне 5 серии сериала «Девочки» Ханна пытается подойти к своему боссу с другой стороны. Марни хочет разобраться в отношениях с Чарли. Джесса не хочет слышать ничего о своем бывшем, лучше ему вообще о себе не напоминать.
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