В 1 сезоне 3 серии сериала «Девочки» Ханна звонит бывшему, чтобы спросить про ЗППП. Но он огорошивают новостями совершенно иного характера. Тем временем Марни увлекается эгоистичным современным художником. Джесса выходит на работу.
Related video
Бедный ребенок: Шепелев держит сына от Фриске в черном теле
Тест: смогли бы вы выжить во вселенной "Ривердейла"?
Поцелуй от Вселенной: эти знаки Зодиака ждет успех и богатство уже скоро
«Узнал, что такое измена»: Збруев увел женщину у сына Ширвиндта
Наконец-то белая полоса: в эти дни августа все знаки зодиака озолотятся
Эту пикантную сцену с Куравлевым и панночкой вырезали из «Вия»: не для советских глаз
Нашел внебрачную дочь: в жизни Васильева из «Невского» большие перемены
Не получает пенсию и работает: откуда черпает силы 101-летний врач из США
Не уступал в красоте Караченцову: этот актер был первым мужем Поргиной
Какое отношение Сюткин имеет к избиению женщин: сейчас уже никто и не вспомнит
Дал приказ избавиться: Карл III годами ждал смерти Елизаветы II
Дочь советского Атоса известна на всю страну: увидите и все поймете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail