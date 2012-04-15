В 1 сезоне 2 серии сериала «Девочки» Марни оказывается в женской консультации, из-за этого у нее рушатся все планы. Все-таки это Джессе надо было туда, а не ей. Шошанна узнает кое-что новое, а Ханна все пытается разобраться со своими проблемами.
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