В 1 сезоне 18 серии сериала «Фитнес», оставшись без тренеров, Боря и Ася притворяются супружеской парой и вступают в соревнование с другой такой же парой. А у Володи появляется серьезная конкурентка, преподающая аэройогу.
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