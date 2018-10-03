В 1 сезоне 20 серии сериала «Фитнес» Олег предлагает Асе встречаться, но девушку терзают сомнения. Не перестает бороться за ее сердце и Борис. В то же время в клуб нагрянул сотрудник военкомата, чтобы забрать Рафа в армию.
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