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Фитнес 1 сезон 13 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Фитнес»
Сезон 1 / Серия 1 3 октября 2018
Сезон 1 / Серия 2 3 октября 2018
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 2018
Сезон 1 / Серия 4 9 октября 2018
Сезон 1 / Серия 5 10 октября 2018
Сезон 1 / Серия 6 15 октября 2018
Сезон 1 / Серия 7 16 октября 2018
Сезон 1 / Серия 8 17 октября 2018
Сезон 1 / Серия 9 18 октября 2018
Сезон 1 / Серия 10 22 октября 2018
Сезон 1 / Серия 11 23 октября 2018
Сезон 1 / Серия 12 24 октября 2018
Сезон 1 / Серия 13 25 октября 2018
Сезон 1 / Серия 14 29 октября 2018
Сезон 1 / Серия 15 30 октября 2018
Сезон 1 / Серия 16 31 октября 2018
Сезон 1 / Серия 17 1 ноября 2018
Сезон 1 / Серия 18 6 ноября 2018
Сезон 1 / Серия 19 7 ноября 2018
Сезон 1 / Серия 20 8 ноября 2018
О чем серия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Фитнес» один из клиентов приглашают Асю стать моделью на показе мод для полных с условием, что она не должна худеть до мероприятия. Чтобы не бросать тренировки с Олегом и при этом не худеть, Ася начинает усиленно кушать.

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