В 1 сезоне 17 серии сериала «Фитнес» наступает день рождения Витамина, и сотрудники договариваются весь день игнорировать праздник, чтобы вечером сделать сюрприз. В то же время Раф скрывает, что у него тоже день рождения, из-за детской травмы.
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