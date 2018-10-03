В 1 сезоне 15 серии сериала «Фитнес» Ася начинает тренироваться с Полиной, но Людмила считает, что Полина задумала что-то плохое. Пока Ася пытается напоить Полину и выведать злодейский план, ее старые подружки из супермаркета бегают за Лехой.
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