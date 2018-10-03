В 1 сезоне 2 серии сериала «Фитнес» Ася начинает работать в фитнес-клубе и, ближе познакомившись с тренером Олегом, просит его помочь ей правильно тренироваться. Полина же, сделав вид, что обида забыта, на самом деле не прочь избавиться от Аси.
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