Улица светлячков 2021 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Улица светлячков
Киноафиша Сериалы Улица светлячков Сезоны Сезон 1

Firefly Lane 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Улица светлячков»

В 1 сезоне сериала «Улица светлячков» действие разворачивается вокруг двух закадычных подруг — Кейт и Талли. Они знакомы друг с другом с самого рождения: девочки ходили в одну школу, имели общий круг друзей, делились самыми темными тайнами и учились идти по жизни рука об руку. При этом у каждой из героинь свой темперамент: Кейт очень тихая и скромная, а Талли — яркая и эмоциональная. Когда у второй начинаются проблемы, первая всегда бежит на помощь. Вероятно, именно разница в темпераментах стала подспорьем для их крепкой дружбы.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Улица светлячков» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Здравствуй, дорога из желтого кирпича Hello Yellow Brick Road
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2021
Симпатичная и веселая Oh! Sweet Something
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2021
Королевы танцев Dancing Queens
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2021
Любовь — это поле битвы Love Is a Battlefield
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2021
Мой милый ребенок Sweet Child O' Mine
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2021
Грязное белье Dirty Laundry
Сезон 1 Серия 6
3 февраля 2021
Полное затмение Харт Total Eclipse of the Hart
Сезон 1 Серия 7
3 февраля 2021
Брак Mawaige
Сезон 1 Серия 8
3 февраля 2021
Это твой день рождения?! You Say It's Your Birthday?!
Сезон 1 Серия 9
3 февраля 2021
Праздники Auld Lang Syne
Сезон 1 Серия 10
3 февраля 2021
