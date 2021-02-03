В 1 сезоне сериала «Улица светлячков» действие разворачивается вокруг двух закадычных подруг — Кейт и Талли. Они знакомы друг с другом с самого рождения: девочки ходили в одну школу, имели общий круг друзей, делились самыми темными тайнами и учились идти по жизни рука об руку. При этом у каждой из героинь свой темперамент: Кейт очень тихая и скромная, а Талли — яркая и эмоциональная. Когда у второй начинаются проблемы, первая всегда бежит на помощь. Вероятно, именно разница в темпераментах стала подспорьем для их крепкой дружбы.