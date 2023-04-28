Меню
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи.
Написать
28 апреля 2023 15:00
Киновселенная Marvel, «Властелин колец» и работы знаменитых режиссёров: самые ожидаемые премьеры стриминговых сервисов в 2021 году
В онлайн-формат перебрались многие крупные картины. А производство высокобюджетных сериалов с каждым годом набирает обороты.
Написать
25 февраля 2021 16:40
Новый «Супермен», сиквел «Молчания ягнят» и молодой Скала: сериалы, которые мы будем смотреть в феврале
Рассказываем о самых любопытных новинках февраля 2021 года.
Написать
1 февраля 2021 12:25
