Снова вместе 2019 - 2022, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Снова вместе
Family Reunion 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 5
Премьера сезона 27 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Снова вместе»

В 5 сезоне сериала «Снова вместе» продолжается история Маккелланов. Напомним, в предыдущих сезонах они переехали из Сиэтла в небольшой город в штате Джорджия. Под влиянием южных обычаев и консервативных родственников герои столкнулись с переоценкой ценностей. Столкнувшись со множеством семейных происшествий, Маккелланы сблизились, а новые отношения, непредвиденные трудности и особенный день рождения преподали им ценные жизненные уроки. Члены семьи объединились, чтобы устроить сюрприз для бабушки. В новом сезоне герои продолжат свой путь. Их ожидает множество новых приключений.

Рейтинг сериала

0.0
6.6 IMDb
Список серий сериала Снова вместе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Помнишь появление Скай? Remember When the Skye Fell?
Сезон 5 Серия 1
27 октября 2022
Помнишь, как наша семья стала больше? Remember the New Addition to the Family?
Сезон 5 Серия 2
27 октября 2022
Помнишь студенческие годы? Remember Stompin' the Yard?
Сезон 5 Серия 3
27 октября 2022
Помнишь королеву выпускного бала? Remember the Homecoming Queen?
Сезон 5 Серия 4
27 октября 2022
Помнишь, как Элвис победил Иисуса? Remember When Elvis Broke Jesus?
Сезон 5 Серия 5
27 октября 2022
Помнишь, как енот сорвал свадьбу? Remember When the Raccoon Crashes the Wedding?
Сезон 5 Серия 6
27 октября 2022
Помнишь, как Маззи почти повезло? Remember When Mazzi Almost Lost It?
Сезон 5 Серия 7
27 октября 2022
Помнишь, как Джейд встала на место Мамули? Remember When Jade Walked in M'Dear's Shoes?
Сезон 5 Серия 8
27 октября 2022
Помнишь 20 акров и договор? Remember Our 20 Acres and a Deed?
Сезон 5 Серия 9
27 октября 2022
Помнишь новые начинания? Remember the New Beginning?
Сезон 5 Серия 10
27 октября 2022
