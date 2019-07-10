В 1 сезоне сериала «Снова вместе» история фокусируется на афроамериканском семействе МакКэллен, состоящем из матери, отца, двух сыновей и двух дочерей. Волею судьбы главные герои переезжают из северного Сиэтла в небольшой городок, расположенный в южном штате Джорджия. Довольно быстро становится понятно, что жизнь в этом регионе совсем не похожа на ту, что вели главные герои прежде. Под влиянием традиций южных штатов и весьма консервативных взглядов дальних родственников МакКэллены пытаются пересмотреть свое отношение к окружающему миру, американской культуре и ценностям.