Снова вместе 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Снова вместе
Family Reunion 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Снова вместе»

В 1 сезоне сериала «Снова вместе» история фокусируется на афроамериканском семействе МакКэллен, состоящем из матери, отца, двух сыновей и двух дочерей. Волею судьбы главные герои переезжают из северного Сиэтла в небольшой городок, расположенный в южном штате Джорджия. Довольно быстро становится понятно, что жизнь в этом регионе совсем не похожа на ту, что вели главные герои прежде. Под влиянием традиций южных штатов и весьма консервативных взглядов дальних родственников МакКэллены пытаются пересмотреть свое отношение к окружающему миру, американской культуре и ценностям.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Список серий сериала Снова вместе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Помнишь, как все начиналось? Remember How This All Started?
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2019
Помнишь Чарли Уилсона? Remember Charlie Wilson?
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2019
Помнишь каникулы в богословской школе? Remember Vacation Bible School?
Сезон 1 Серия 3
10 июля 2019
Помнишь, как я потеряла сестру? Remember When I Lost My Sister?
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2019
Помнишь Грейс в огне? Remember Grace Under Fire?
Сезон 1 Серия 5
10 июля 2019
Помнишь ту сумасшедшую поездку? Remember That Crazy Road Trip?
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2019
Помнишь первый день в школе? Remember the First Day of School?
Сезон 1 Серия 7
10 июля 2019
Помнишь мачо Маззи? Remember Macho Mazzi?
Сезон 1 Серия 8
10 июля 2019
Помнишь черного Элвиса? Remember Black Elvis?
Сезон 1 Серия 9
10 июля 2019
Помнишь, как наши мальчики стали мужчинами? Remember When Our Boys Became Men?
Сезон 1 Серия 10
10 июля 2019
