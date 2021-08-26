Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Снова вместе 2019, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Снова вместе
Киноафиша Сериалы Снова вместе Сезоны Сезон 4

Family Reunion 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 26 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Снова вместе»

В 4 сезоне сериала «Снова вместе» семейство МакКеллан продолжает устраивать свою жизнь на новом месте. В преддверии Хэллоуина дети решают устроить настоящий спиритический сеанс, несмотря на многочисленные запреты со стороны любимой бабушки. По ходу дела Мамуля получает ведущую роль в новом мюзикле Кокоа, а Джейд начинает изображать из себя звезду социальных сетей. Маззи решает отправиться на квест вместе с Мамулей, но впоследствии мероприятие вызывает у пожилой женщины неприятные флешбэки. Вся семья объединяется для того, чтобы устроить бабушке настоящий день рождения, со всеми вытекающими сюрпризами.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Снова вместе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Помнишь, когда этот трюк не был удовольствием? Remember When the Trick Wasn't a Treat?
Сезон 4 Серия 1
26 августа 2021
Помнишь, как моя дорогая украла Шоу? Remember When M'Dear Stole the Show?
Сезон 4 Серия 2
26 августа 2021
Помнишь, когда Джейд думала, что она взрослая? Remember When Jade Thought She Was Grown?
Сезон 4 Серия 3
26 августа 2021
Помнишь историю, которую моя дорогая терпеть не может рассказывать? Remember the Story M'Dear Hates to Tell?
Сезон 4 Серия 4
26 августа 2021
Помнишь мою забавную валентинку? Remember My Funny Valentine?
Сезон 4 Серия 5
26 августа 2021
Помнишь, как делала какао? Remember When Cocoa Did it All?
Сезон 4 Серия 6
26 августа 2021
Помнишь жаркое моей дорогой? Remember M'Dear's Roast?
Сезон 4 Серия 7
26 августа 2021
График выхода всех сериалов
Поторопились радоваться: премьера «Клюквенного щербета» перенесена — и вот почему это может быть хитрый ход
Ксавье пропал из 2 сезона «Уэнсдэй» не просто так: громкий скандал замять не вышло
Во 2 сезоне «Уэнсдэй» обнаружили «русский след»: на Netflix это было понятно даже без субтитров
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать
Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова
Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает
Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше