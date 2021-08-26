В 4 сезоне сериала «Снова вместе» семейство МакКеллан продолжает устраивать свою жизнь на новом месте. В преддверии Хэллоуина дети решают устроить настоящий спиритический сеанс, несмотря на многочисленные запреты со стороны любимой бабушки. По ходу дела Мамуля получает ведущую роль в новом мюзикле Кокоа, а Джейд начинает изображать из себя звезду социальных сетей. Маззи решает отправиться на квест вместе с Мамулей, но впоследствии мероприятие вызывает у пожилой женщины неприятные флешбэки. Вся семья объединяется для того, чтобы устроить бабушке настоящий день рождения, со всеми вытекающими сюрпризами.