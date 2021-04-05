В 3 сезоне сериала «Снова вместе» сюжет фокусируется на семействе афроамериканцев, которые переехали из северного Сиэтла в небольшой городок, расположенный в южном штате Джорджия. Почти сразу главные герои понимают, что тот образ жизни, которого они придерживались до сих пор, радикально отличается от нынешней картины мира. В новых сериях Маззи и его дядя Дэниел неожиданно становятся соперниками, а Моз пытается оправиться после тяжелой травмы, лишившей его любимого спорта. Джейд знакомится с новым парнем.