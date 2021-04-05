Меню
Снова вместе 2019, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Снова вместе
Family Reunion 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Снова вместе»

В 3 сезоне сериала «Снова вместе» сюжет фокусируется на семействе афроамериканцев, которые переехали из северного Сиэтла в небольшой городок, расположенный в южном штате Джорджия. Почти сразу главные герои понимают, что тот образ жизни, которого они придерживались до сих пор, радикально отличается от нынешней картины мира. В новых сериях Маззи и его дядя Дэниел неожиданно становятся соперниками, а Моз пытается оправиться после тяжелой травмы, лишившей его любимого спорта. Джейд знакомится с новым парнем.

0.0
6.6 IMDb
Помнишь первую любовь Маззи? Remember Mazzi's First Love?
Сезон 3 Серия 1
5 апреля 2021
Помнишь, как Джейд сломала ноготь? Remember When Jade Broke a Nail?
Сезон 3 Серия 2
5 апреля 2021
Помнишь, как Кокоа была домохозяйкой? Remember When Cocoa Was a Housewife?
Сезон 3 Серия 3
5 апреля 2021
Помнишь, как Мамуля изменила ход истории? Remember When M'Dear Changed History?
Сезон 3 Серия 4
5 апреля 2021
Помнишь ложного кумира? Remember the False Idol?
Сезон 3 Серия 5
5 апреля 2021
Помнишь, как Шака изобразил робота? Remember When Shaka Did the Robot?
Сезон 3 Серия 6
5 апреля 2021
Помнишь, как умер Гласс? Remember When the Glass Passed?
Сезон 3 Серия 7
5 апреля 2021
Помнишь, как Кокоа нашла свое призвание? Remember When Cocoa Found Her Calling?
Сезон 3 Серия 8
5 апреля 2021
