Во 2 сезоне сериала «Снова вместе» сюжет фокусируется на афроамериканском семействе МакКэллен, которому пришлось переехать из северного города Сиэтла в небольшой городок, расположенный в южном штате Джорджия. По ходу развития событий глава семьи, его супруга, а также их четверо детей пытаются адаптироваться к новым реалиям, но довольно быстро становится понятно, что порядки на юге совсем не такие, как на севере. Кроме того, консервативно настроенные родственники пытаются доказать остальным МакКэлленам, что они должны пересмотреть свой жизненный уклад. В новых сериях МакКэллены впервые сталкиваются с большими финансовыми проблемами. К счастью, терпение и забота друг о друге помогают им пережить все тяготы.