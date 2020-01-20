Меню
Снова вместе 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Снова вместе
Киноафиша Сериалы Снова вместе Сезоны Сезон 2

Family Reunion 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Снова вместе»

Во 2 сезоне сериала «Снова вместе» сюжет фокусируется на афроамериканском семействе МакКэллен, которому пришлось переехать из северного города Сиэтла в небольшой городок, расположенный в южном штате Джорджия. По ходу развития событий глава семьи, его супруга, а также их четверо детей пытаются адаптироваться к новым реалиям, но довольно быстро становится понятно, что порядки на юге совсем не такие, как на севере. Кроме того, консервативно настроенные родственники пытаются доказать остальным МакКэлленам, что они должны пересмотреть свой жизненный уклад. В новых сериях МакКэллены впервые сталкиваются с большими финансовыми проблемами. К счастью, терпение и забота друг о друге помогают им пережить все тяготы.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Список серий сериала Снова вместе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Помнишь танцевальный батл? Remember the Dance Battle?
Сезон 2 Серия 1
20 января 2020
Помнишь, как папа вернулся домой? Remember When Daddy Came Home?
Сезон 2 Серия 2
20 января 2020
Помнишь свадьбу наших родителей? Remember Our Parents' Wedding?
Сезон 2 Серия 3
20 января 2020
Помнишь, как Джейд влюбилась в белого парня? Remember When Jade Was Down with the Swirl?
Сезон 2 Серия 4
20 января 2020
Помнишь, как Шаку побили? Remember When Shaka Got Beat Up?
Сезон 2 Серия 5
20 января 2020
Помнишь клуб "G"? Remember the G Club?
Сезон 2 Серия 6
20 января 2020
Помнишь кузину Кенью? Remember Cousin Kenya?
Сезон 2 Серия 7
20 января 2020
Помнишь Мамулины 15 минут? Remember M'dear's Fifteen Minutes?
Сезон 2 Серия 8
20 января 2020
Помнишь, как закончилась вечеринка? Remember When the Party Was Over?
Сезон 2 Серия 9
20 января 2020
График выхода всех сериалов
