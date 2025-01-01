Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак

«Медленные лошади» Мика Геррона стали сериалом: на IMDb у детектива рейтинг 7,1 – получилась достойная экранизация, на которую подсели любители жанра

Почему сериал называется именно «Метод»: только Меглин знает ответ

Этот тест лучше проходить на сытый желудок: вспомните 5 фильмов СССР, где герои едят суп или горячее

Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»

«Я убиваю, значит, я существую»: свежий ужастик со звездой «Склифосовского» хвалят Куарон с дель Торо, и сюжет – мрачнее не придумаешь

Этот ляп в «Служебном романе» заметили только преданные фанаты: все внимание на часы

«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+

«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет

У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе