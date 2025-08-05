Меню
Сериалы
Ранняя пташка
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом
Проходными их не назовешь — рейтинги достойные.
Написать
5 августа 2025 07:00
Не сахар: звезда сериала «Ранняя пташка» Джан Яман пожаловался на адские условия труда в Турции
Актер сбежал от потребительского отношения в другую страну.
Написать
12 ноября 2024 11:40
Почти как родные: 3 турецких звезды со славянскими корнями
У этих актеров и актрис в родословной есть немало любопытных предков.
Написать
11 ноября 2024 09:54
Пересмотрели все турецкие сериалы? Попробуйте угадать их по смешному, но правдивому описанию
Тест для настоящих фанатов.
Написать
15 августа 2024 19:45
