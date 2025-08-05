Меню
Статьи о сериале «Ранняя пташка»

Статьи о сериале «Ранняя пташка» Вся информация о сериале
Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом
Скучаете по Эде и Серкану? Топ-5 сериалов, похожих на «Постучись в мою дверь» — посмотрите залпом Проходными их не назовешь — рейтинги достойные.
5 августа 2025 07:00
Не сахар: звезда сериала «Ранняя пташка» Джан Яман пожаловался на адские условия труда в Турции
Не сахар: звезда сериала «Ранняя пташка» Джан Яман пожаловался на адские условия труда в Турции Актер сбежал от потребительского отношения в другую страну.
12 ноября 2024 11:40
Почти как родные: 3 турецких звезды со славянскими корнями
Почти как родные: 3 турецких звезды со славянскими корнями У этих актеров и актрис в родословной есть немало любопытных предков.
11 ноября 2024 09:54
Пересмотрели все турецкие сериалы? Попробуйте угадать их по смешному, но правдивому описанию
Пересмотрели все турецкие сериалы? Попробуйте угадать их по смешному, но правдивому описанию Тест для настоящих фанатов.
15 августа 2024 19:45
