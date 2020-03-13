В 3 сезоне 1 серии сериала «Элита» после вечеринки, на которой убили одного из учеников, на допрос вызывают Карлу. В прошлом Карла видится в суде с Поло. У Андера плохо со здоровьем. За Надей кто-то ухаживает.
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