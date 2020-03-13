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Элита 2018 5 серия 3 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Элита»
Карла
Сезон 3 / Серия 1 13 марта 2020
Самюэль и Гузман
Сезон 3 / Серия 2 13 марта 2020
Каэтана и Валерио
Сезон 3 / Серия 3 13 марта 2020
Лу
Сезон 3 / Серия 4 13 марта 2020
Другой
Сезон 3 / Серия 5 13 марта 2020
Ребекка
Сезон 3 / Серия 6 13 марта 2020
Надия и Омар
Сезон 3 / Серия 7 13 марта 2020
Поло
Сезон 3 / Серия 8 13 марта 2020
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Элита» Ребекка пытается разузнать, кто стал предателем. Тем временем в клубе проходит вечеринка, на которой присутствуют практически все ученики. Это мероприятие станет вечером больших откровений для ребят.

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