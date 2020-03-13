В 3 сезоне 2 серии сериала «Элита» претендентками на одну стипендию становятся Надя и Лу. Для кого-то из их пары это закончится плохо. Гусман изо всех сил старается исправить случившееся. Андер встречается с близким человеком.
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