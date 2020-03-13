В 3 сезоне 6 серии сериала «Элита» победитель колумбийской стипендии объявлен. Надя стоит перед очень серьезным выбором. Самуэль заботится о Карле. Это вызывает напряжение в отношениях между ним и Валерио.
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