Скучали по Факерам? Франшиза «Знакомство с родителями» получает 4 часть — кто же вернется на экраны?

Вы когда-нибудь задумывались, почему Татарина в «Брате» озвучивал не Сухоруков? Балабанов доверил голос совсем другому актеру — и не случайно

Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»

Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет

Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера

В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему