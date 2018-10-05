В 1 сезоне 3 серии сериала «Элита» на вечеринке Самуэля Нано сделает шаг навстречу Марине. Также произойдет событие, которое затронет каждую парочку. Надя узнает неутешительные подробности о жизни Гусмана.
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