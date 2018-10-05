В 1 сезоне 2 серии сериала «Элита» ученикам нужно выполнить проекты. Работа над ними сближает Самуэля с Надей, а в Гусмане разжигает желание во что бы то ни стало одержать победу над Надей. Кристиан услышит шокирующие признания.
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