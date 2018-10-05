В 1 сезоне 8 серии сериала «Элита» разворачиваются последние события перед убийством. Нелегкое решение придется принять Кристиану. Полицейские задерживают подозреваемого. От горя у Гусмана помутнение рассудка.
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
Вы когда-нибудь задумывались, почему Татарина в «Брате» озвучивал не Сухоруков? Балабанов доверил голос совсем другому актеру — и не случайно
Финал «Аббатства Даунтон» — это еще не конец? Вот про кого из Кроули могут снять приквел
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail