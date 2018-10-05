В 1 сезоне 4 серии сериала «Элита» на торжественном вечере Кристиан и Поло сближаются. Гусман пытается заслужить доверие Нади. Лу дает взятку учителю. Нано вступает на темную дорожку, чтобы раздобыть деньги и отдать долг.
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