В 1 сезоне 1 серии сериала «Элита» в государственной школе происходит обвал стен. Чтобы обелить репутацию и искупить вину, строитель решает оплатить обучение троих учеников в частном элитном образовательном заведении.
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