В 4 сезоне 12 серии сериала «Династия» Доминик и Алексис в очередной раз оказываются соперниками. В это время Сэм и Калхэйн наслаждаются новыми впечатлениями, а Лиам и Фэллон пытаются заполучить новую информацию, которая могла бы помочь им в деле.