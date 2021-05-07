В 4 сезоне 6 серии сериала «Династия» после заключения сделки с Блейк Фэллон намерена продемонстрировать всем, кто главный. В надежде исправить то, что сделала Фэллон, Адам отправляется в больницу. Кирби ожидает сюрприз.
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