В 4 сезоне 1 серии сериала «Династия» Фэллон и Лиам активно планируют грядущую свадьбу, Алексис неожиданно для всех решает им помочь. Тем временем Блэйк полон решимости поработать над своими отношениями с Кристал. Андерс шокирован своей находкой.
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