В 4 сезоне 19 серии сериала «Династия» некто из прошлого одного из героев возвращается, а в то же время Джефф требует ответы на свои вопросы. Блейк помогает Аманде. В другом месте Сэму и его другу приходится раскрыть тайну. Фэллон решает уехать.