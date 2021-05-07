В 4 сезоне 22 серии сериала «Династия» отец главной героини продолжает работать над уязвимостями собственной кампании. В этом ему помогает Кристал. Фэллон вынуждена просить помощи у Аманды, а Доминик начинает переживать за Джеффа.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail