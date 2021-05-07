В 4 сезоне 2 серии сериала «Династия» все персонажи готовятся к свадьбе Фэллон и Лиама. И, кажется, невеста не совсем готова к традиционному отцовскому наставлению. Блэйк продолжает выполнять свои обязательства, а Адам принимает неожиданного гостя.
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