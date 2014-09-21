В 5 сезоне 1 серии сериала «Аббатство Даунтон» Роуз дебютирует в Букингемском дворце. Вся семья Кроули проводит дни в Лондоне, и каждый день расписан по часам. Марта Левинсон приезжает из Нью-Йорка с братом навестить английских аристократов.
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