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Киноафиша Сериалы Аббатство Даунтон Сезоны Сезон 5 Серия 7

Аббатство Даунтон 2010 - 2015 7 серия 5 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Аббатство Даунтон»
Эпизод 1
Сезон 5 / Серия 1 21 сентября 2014
Эпизод 2
Сезон 5 / Серия 2 28 сентября 2014
Эпизод 3
Сезон 5 / Серия 3 5 октября 2014
Эпизод 4
Сезон 5 / Серия 4 12 октября 2014
Эпизод 5
Сезон 5 / Серия 5 19 октября 2014
Эпизод 6
Сезон 5 / Серия 6 26 октября 2014
Эпизод 7
Сезон 5 / Серия 7 2 ноября 2014
Эпизод 8
Сезон 5 / Серия 8 9 ноября 2014
О чем cерия

В 5 сезоне 7 серии сериала «Аббатство Даунтон» все секреты выходят наружу. Розамунд приезжает в Даунтон после исчезновения Эдит. Счастливая Роуз собирается познакомить Аттикуса с родителями. Анна и Бейтс хотят начать новую жизнь.

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